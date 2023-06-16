UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Letonya: 2 - Türkiye: 3 (Maç sonucu)

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya’yı 3-2 mağlup etti.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Arda'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz'in zayıf şutu kaleci Purins'te kaldı.
51. dakikada Gutkovskis'in sol kanattan kale önüne ortasında Emsis kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
53. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına sokulan Kerem'in ortasında Umut'un şutu yandan auta çıktı.
61. dakikada Orkun'un ara pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cengiz'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
90+4. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içinde buluşan Tobers'in şu ağlara gitti. 2-2
90+5. dakikada sağ kanattan Barış Alper'in sıfıra inerek yaptığı ortada kaleci Purins'in eliyle uzaklaştırmaya çalıştığı topu İrfan Can Kahveci kafayla filelere yolladı. 2-3
Stat: Skonto
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor
Letonya: Purins, M. Oss, Tobers, Emsis, Gutkovskis (Krollis dk. 76), Savalnieks, Jurkovskis, Ciganiks (Daskevics dk. 76), Jaunzems (Ikaunieks dk. 80 ?), Uldrikis (Regza dk. 87 ?), Balodis
Yedekler: Beks, Ozols, Sorokins, Melniks, Zelenkovs, Saveljevs, Tonisevs, Stuglis
Teknik Direktör: Dainis Kazakevics
Türkiye: Mert, Zeki (Eren Elmalı dk. 71), Merih, Abdülkerim, Ferdi (Ozan Kabak dk. 90 ?), Orkun (Salih Özcan dk. 78), Hakan, Arda Güler (Barış Alper dk. 71), Kerem (İrfan Can Kahveci dk. 89), Cengiz, Umut Nayir
Yedekler: Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, İsmail Yüksek, Umut Bozok
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Emsis (dk. 51), Tobers (dk. 90+4) (Letonya), Abdülkerim (dk. 22), Cengiz (dk. 61), İrfan Can Kahveci (dk. 90+5) (Türkiye)
Kırmızı kart: Emsis (dk. 83) (Letonya)
Sarı kartlar: Oss, Tobers (Letonya), Zeki, Ferdi (Türkiye)