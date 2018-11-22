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UEFA 3. Video Yardımcı Hakem kursu Riva'da sürüyor

UEFA 3.

Video Yardımcı Hakem kursu, dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.


FIFA Kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek'in de yer aldığı UEFA'nın çeşitli kategorilerinden üst düzey hakemlerin katıldığı kursta, UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyeleri, eğitimcilerden Bertino Cunha Miranda, Mike Van der Roest ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz eğitimler veriyor. Online test maçları ile VAR uygulamaları gerçekleştiren hakemler ayrıca sahada ve VAR merkezinde yapılan similasyon eğitimlerinden geçti.


IFAB'ın büyük beğenisini kazanan TFF VAR Merkezi'nde hakemlere video görüntüleri ile teorik eğitimler uygulanırken dört günlük kurs yarın sona erecek.

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