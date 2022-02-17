UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 2 - Slavia Prag: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada orta sahada topu alan Traore'nin rakiplerini geçerek ceza yayından vuruşunda defansa da çarpan top kornere gitti.

54. dakikada Dimitrios Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan sarkan Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten döndü. Daha sonra topu alan Mert Hakan Yandaş'ın penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

58. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeriye çevirdiği topta Dimitrios Pelkas'ın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada ceza sahası içinde Attila Slazai'nin çeldiği top Dorley'de kaldı. Dorley'in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

64. dakikada Sor'un pasında topu alan Lingr'in sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay'ın ayaklarıyla müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-3

83. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda ceza sahası içinde Olayinka da çarpan top ağlara gitti. 2-3

Stat: Ülker

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae (Marcel Tisserand dk. 46), Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Ozan Tufan dk. 59), Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Osayi-Samuel, Miha Zajc (Arda Güler dk. 75 ?), Dimitrios Pelkas (Mergim Berisha dk. 88 ?), Enner Valencia (Serdar Dursun dk. 74 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Erkan Arda Çağdaş, Bora Çuha

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore (Samek dk. 75), Sevcik, Plavsic (Lingr dk. 46), Schranz, Dorley (Tecl dk. 80 ?), Sor (Horsky dk. 85 ?), Olayinka

Yedekler: Kolar, Sirotnik, Talovlerov, Madsen, Krmencik

Teknik Sorumlu: Jaroslav Köstl

Goller: Dimitrios Pelkas (dk. 48), Ferdi Kadıoğlu (dk. 83) (Fenerbahçe), Traore (dk. 45), Dorley (dk. 62), Lingr (dk. 58) (Slavia Prag)

Sarı kartlar: Miha Zajc, Attila Szalai (Fenerbahçe), Dorley (Slavia Prag)