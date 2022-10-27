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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 1 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5.

haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazda topun gelişine vuran Kouame, meşin yuvarlağı dışarı attı.


15. dakikada kaleci Muhammed'in asistinde rakip ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1


26. dakikada sağ kanattan Kouame'nin pasında arka direkte bomboş durumda Jovic topu filelere yolladı. 1-1



Stat: Artemio Franchi


Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap


Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic, Saponara


Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Ranieri, Venuti, Martinez, Bonaventura, Zurkowski, Duncan, Bianco, Arthur, Ikone


Teknik Direktör: Vincenzo Italiano


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut Tekdemir (Berkay dk. 45), Deniz Türüç, Mounir Chouiar, Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Traore, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Jovic (dk. 26) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Milenkovic (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar (Başakşehir)

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