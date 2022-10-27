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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 2 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5.

haftasında Başakşehir, İtalya deplasmanında Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jovic'in şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.


61. dakikada sağ kanattan Saponara'nın ortasında, ceza sahası içinde Kouame'nin şutunu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Jovic tamamladı. 2-1


79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bonaventura'nın altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



Stat: Artemio Franchi


Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap


Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (Biraghi dk. 83 ?), Barak (Bonaventura dk. 77), Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic (Arthur dk. 72), Saponara (Ikone dk. 77)


Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Martinez, Zurkowski, Duncan, Bianco


Teknik Direktör: Vincenzo Italiano


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia (Ömer Ali Şahiner dk. 52), Mahmut Tekdemir (Berkay dk. 45), Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 74), Mounir Chouiar (Traore dk. 75), Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Jovic (dk. 26 ve 61) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Milenkovic, Mandragora, (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar, Deniz Türüç (Başakşehir)

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