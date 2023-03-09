UEFA Avrupa Konferans Ligi: Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol taraftan topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde Okaka'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Castro-Mentes'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan uzaklaştırdı, top ceza sahasında Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten farklı şekilde auta gitti.

35. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Fofana'nın sol çaprazdan içeri gönderdiği pasta kale önünde Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'dan döndü. Dönen topu Orban filelere yolladı. 1-1

45+2. dakikada hızlı çıkan Gent'in atağında sol taraftan arka direğe atılan topta Hong'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Ghelamca Arena

Hakemler: K. Tohver, S. Koiv, S. Klaasen

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban

Yedekler: Nardi, Ofoe, Hauge, De Ridder, Lagae , Samoise, Van Den Bergh, Van Hauter, Depoitre, Daele, Fernandez

Teknik Direktör: Hein Vanhazebrouck

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Karzev (Aleksic dk. 12), Berkay Özcan, Januzaj, Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Szysz, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Edgar le

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Orban (dk. 35) (Gent), Okaka (dk. 16 ) (Başakşehir)