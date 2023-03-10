UEFA Avrupa Konferans Ligi: Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi.
Mücadele atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik skorla sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Deniz Türüç, kaleci Roef'i geçip son çizgiden inip yaptığı vuruşta top kaleye paralel bir şekilde auta gitti.
77. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan Deniz Türüç'le kullandığı kornerde kaleci Roef topu kontrol etti.
Stat: Ghelamca Arena
Hakemler: K. Tohver, S. Koiv, S. Klaasen
Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Kums (Ofoe dk. 68), De Sart, Fofana (Samoise dk. 68), Cuypers (Fernandez dk. 85 ?), Hong, Orban (Depoitre dk. 68)
Yedekler: Nardi, Hauge, De Ridder, Lagae, Van Den Bergh, Van Hauter, Daele
Teknik Direktör: Hein Vanhazebrouck
Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Muhammet Arslantaş dk. 85 ?), Karzev (Aleksic dk. 12, Szysz dk. 75), Berkay Özcan, Januzaj (Deniz Türüç dk. 46), Stefano Okaka (Edgar le dk. 75)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Lucas Biglia, Efe Koyuncu
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Orban (dk. 35) (Gent), Okaka (dk. 16 ) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Deniz Türüç, Douba, Serdar Gürler, Emre Belözoğlu (Başakşehir)