UEFA Avrupa Konferans Ligi: Hearts: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanattan Deniz'in ortasında kale önünde Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Gordon meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
21. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Leo Duarte'nin kafa vuruşunda kaleci Gordon gole izin vermedi.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Peter Haring'in şutunu savunma çizgiden çıkardı.
26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1
Stat: Tynecastle Park
Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski
Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Atkinson, Cochrane, Haring, Devlin, Halliday, Forrest, McKay, Shankland
Yedekler: Stewart, Clark, Sibbick, Mackay-Steven, Neilson, Smith, Ginnelly, Henderson, Humphreys, Pollock
Teknik Direktör: Robbie Neilson
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Leo Duarte, Hasan Ali, Bigliga, Serdar Gürler, Aleksic, Deniz, Traore, Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Lima, Caiçara, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Hasan Ali Kaldırım (dk. 26) (Başakşehir)
Sarı kart: Ahmed Touba (Başakşehir)