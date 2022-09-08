UEFA Avrupa Konferans Ligi: Hearts: 0 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun ilk maçında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaştı. Mücadele Başakşehir 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
67. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşu filelerle buluştu. 0-2
75. dakikada Okaka'nın vuruşunda Stephen Kingsley, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi. 0-3
82. dakikada sol kanattan Mounir'in ceza yayına doğru pasında Berkay'ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-4
Stat: Tynecastle Park
Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski
Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Atkinson, Cochrane, Haring (Hmphreys dk. 46), Devlin (Simth dk. 73), Halliday (Neilson dk. 88 ?), Forrest (Ginnelly dk. 60), McKay, Shankland (Henderson dk. 88 ?)
Yedekler: Stewart, Clark, Sibbick, Mackay-Steven, Pollock
Teknik Direktör: Robbie Neilson
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba (Ndayishimiye dk. 46), Leo Duarte, Hasan Ali, Bigliga (Mahmut dk. 64), Serdar Gürler (Mounir Chouiar dk. 64), Aleksic, Deniz, Traore (Berkay dk. 73), Okaka (Szysz dk. 85 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Lima, Caiçara, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 26), Ndayishimiye (dk. 67), Kingsley (dk. 75 k.k.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Atkinson, Simth (Hearts), Ahmed Touba (Başakşehir)