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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maccabi Netanya: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.

Eleme Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sağ kanattan Twumasi'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Konstantini'nin sert şutu farklı şekilde dışarı gitti.


10. dakikada sağ kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1


12. dakikada sol kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında ceza sahasında Leo Duarte'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.



Stat: Netanya Municipal


Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric


Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak


Yedekler: Carmi, Jaber, Ido Vayer, Matan Levi, Berkovits, Balay, Rotman, Zlatanovic, Ashkenazi, Keller, Mola, Tzarfati


Teknik Direktör: Benyamin Lam


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali, Epureanu, Şener, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Crivelli, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Ndayishimiye (dk. 10) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Lima, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), (Maccabi Netanya)

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