UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Fiorentina: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
27. dakikada Ikone'nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
30. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Youssouf, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Mounir, Aleksic, Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Mesut Özil, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Sopanara, Cabral
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Ranieri, Krastev, Duncan, Favasuli, Bianco, Barak, Jovic, Kouame
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Sarı kart: Ikone (Fiorentina)