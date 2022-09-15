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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Fiorentina: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


27. dakikada Ikone'nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.


30. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido


Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Youssouf, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Mounir, Aleksic, Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Mesut Özil, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Sopanara, Cabral


Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Ranieri, Krastev, Duncan, Favasuli, Bianco, Barak, Jovic, Kouame


Teknik Direktör: Vincenzo Italiano


Sarı kart: Ikone (Fiorentina)

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