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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Maccabi Netanya: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.

Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı İsrail ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Twumasi'nin ortasında kafayı vuran Itzhak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


9. dakikada Okaka rakiplerinden sıyrılarak topu sol taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada Deniz Türüç kafayla meşin yuvarlağı Okaka'ya indirirken, bu oyuncunun etkisiz şutu kaleci Nitzan'da kaldı.


21. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ taraftan arka direğe doğru açtığı ortaya gelişine vuran Serdar Gürler'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, Davit Akhvlediani


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Couiar, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Şener Özbayraklı, Enzo Crivelli, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak


Yedekler: Carmi, Tzarfati, Vayer, Keller, Levi, Berkovits, Zlatanovic, Sadeh, Balay, Ashkenazi, Jaber, Berko


Teknik Direktör: Benyamin Lam


Gol: Itzhak (dk. 2) (Maccabi Netanya)

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