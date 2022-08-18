UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Royal Antwerp: 0 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar'ın topla ilerleyip ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jean Butez'de kaldı.

22. dakikada Serdar Gürler'in kendi yarı alanın sağ tarafından topu uzaklaştırmak isterken top Michael Frey'de kaldı. Frey'in ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Jurgen Ekkelenkamp'ın pasında defansın arkasına sarkan Michael Frey'de ceza sahası dışının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

36. dakikada Berkay Özcan'ın pasında defansın arkasına sarkan Stefano Okaka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

45. dakikada Mahmut Tekdemir ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sol tarafında topu alan Mounir Chouiar'ın ortasında ön direkte bulunan Stefano Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Mounir Chouiar, Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Lucas Lima, Junior Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Royal Antwerp: Jean Butez, Dinis Almeida, Toby Alderweireld, Pacho, De Laet, Alhassan Yussuf, Jurgen Ekkelenkamp, Nainggolan, Samuel Vines, Pieter Gerkens, Michael Frey

Yedekler: De Wolf, Devalckeneer, Verstraete, Miyoshi, Avila, Scott, Zeno Van Den Bosch, Bataille, Vermeeren, Krasniqi

Teknik Direktör: Mark van Bommel

Sarı kartlar: Serdar Gürler, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu) (Medipol Başakşehir), Michael Frey, Pacho (Royal Antwerp)