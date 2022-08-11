UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Breidablik: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.
Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir sahasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta bulunan Youssouf Ndayishimiye'nin diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
37. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
44. dakikada Şener Özbayraklı'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahirer bekletmeden pasını içeriye aktardı. Ön direkte topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahirer, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Danijel Aleksic, Mounir Chouiar, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Muhammet Arslantaş, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Viktor Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe Steindorsson
Yedekler: Bragason, Sigurjonsson, Helgason, Ludviksson, Arnason, Fodilsson, Margeirsson, Ingvarsson, Gautason
Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson
Gol: Stefano Okaka (dk. 44) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Sowe, Yeoman (Breidablik)