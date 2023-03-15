UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Gent: 4 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda 1-1’in rövanşında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Gent’e 4-1 mağlup oldu ve elendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 1-1'in rövanşında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup oldu ve elendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Patryk Szysz'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
58. dakikada Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Davy Roef'te kaldı.
78. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasında ceza yayında topu alan Danijel Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
88. dakikada Mahmut Tekdemir'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu kale önünde alan Adnan Januzaj'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Danijel Aleksic dk. 46), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 46), Serdar Gürler (Batuhan Çelik dk. 80 ?), Stefano Okaka (Adnan Januzaj dk. 68)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gent: Davy Roef, Kamil Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Torunarigha (Joseph Okumu dk. 68), Castro-Montes, Sven Kums, Julien de Sart, Fofana (Matisse Samoise dk. 68), Hong (Odjidja-Ofoe dk. 68), Hugo Cuypers (Laurent Depoitre dk. 67), Orban (Jens Hauge dk. 82 ?)
Yedekler: Paul Nardi, Noah de Ridder, Bram Lagae, Rune Van Den Bergh, Robbie Van Hauter, Cederick Van Daele, Fernandez-Pardo
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck
Goller: Adnan Januzaj (dk. 88) (Başakşehir), Orban (dk. 31, 32 ve 34), Cuypers (dk. 37) (Gent)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)