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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Royal Antwerp: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Başakşehir yarı alanı ortalarında topu alan Nainggolan'ın uzaktan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


54. dakikada Berkay Özcan'ın pasında sol kanatta topu alan Mounir Chouiar'ın rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


87. dakikada Samuel Vines'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


90+3. dakikada Patryk Szysz'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Touba'nın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Junior Caiçara dk. 76), Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Danijel Aleksic dk. 86 ?), Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir (Ahmed Touba dk. 72), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 72), Mounir Chouiar (Patryk Szysz dk. 86 ?), Stefano Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Mesut Özil, Muhammet Arslantaş, Lucas Lima


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Royal Antwerp: Jean Butez, Dinis Almeida, Toby Alderweireld, Pacho, De Laet (Bataille dk. 62), Alhassan Yussuf, Jurgen Ekkelenkamp (Scott dk. 76), Nainggolan (Miyoshi dk. 87 ?), Samuel Vines, Pieter Gerkens (Verstraete dk. 62), Michael Frey


Yedekler: De Wolf, Devalckeneer, Avila, Zeno Van Den Bosch, Vermeeren, Krasniqi


Teknik Direktör: Mark van Bommel


Goller: Mounir Chouiar (dk. 54) (Medipol Başakşehir), Almeida (dk. 87) (Royal Antwerp)


Sarı kartlar: Serdar Gürler, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu) (Medipol Başakşehir), Michael Frey, Pacho, Pieter Gerkens (Royal Antwerp)

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