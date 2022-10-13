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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - FK Rigas: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4.

hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Okaka'nın verdiği pasta ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç'ün yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


23. dakikada sağ kanatta topu alan Caiçara'nın ceza sahası içine açtığı ortada Ahmed Touba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


38. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın verdiği pası ceza sahası dışında alan Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.


45. dakikada sol taraftan Berkay'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okaka'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana


Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Aleksic, Okaka


Yedekler: Muhammed, Deniz Dİlmen, Duarte, Ömer Ali, Lucas Lima, Ndayishimiye, Traore, Chouiar, Batuhan, Szysz, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


FK Rigas: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Saric, Panic, Friesenblchler, Vlalukin, Mares, Bill ? (Rakels dk. 32 ?), Ilic


Yedekler: Cerniauskas Nerugalskas, Sorokins, Zjuzins, Maksimenko, Emerson, Varslavans, Stuglis, Dubra, Zaleiko


Teknik Direktör: Viktors Morozs


Goller: Deniz Türüç (dk. 11), Okaka (dk. 45) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Jatta (FK Rigas), Okaka (Başakşehir)

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