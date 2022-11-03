UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Hearts: 0 (İlk yarı)

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün içeri çevirdiği topa arka direkte Youssouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

33. dakikada Duarte'nin uzun pasında Okaka topa hareketlendi. Hearts kalecisi Gordon da ceza sahası dışına çıkarak topa hamle yaptı. Oluşan karambolde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın ortasında arka direkte Traore topun sahibi oldu. Traore'nin sağ taraftan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gordon'dan döndü. Traore dönen topa yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gordon kornere çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Goga Kikacheisvili, Davit Gabisonia, Davit Chigogidze

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Youssouf, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Mounir, Batuhan Çelik, Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Lima, Yasin Yağız Dilek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Hearts: Gordon, Atkinson, Michael Smith, Sibbick, Cochrane, Forrest, Connor Smith, Devlin, Grant, Henderson

Yedekler: Stewart, Clark, Kiomourtzoglou, Shankland, Halliday, McKay, Ginnelly, Pollock

Teknik Direktör: Robbie Neilson

Goller: Youssouf (dk. 4), Serdar Gürler (dk. 33) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Sibbick, Connor Smith (Hearts)