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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - FK Rigas: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4.

hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas'ı ağırladı. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Okaka'nın sert şutunda topu kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.


72. dakikada sağ kanatta topu alan Traore'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Steinbors oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana


Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Ndayishimiye dk. 73), Berkay Özcan (Ömer Ali dk. 73), Deniz Türüç (Chouiar dk. 62), Serdar Gürler (Traore dk. 62), Aleksic, Okaka (Szysz dk. 82 ?)


Yedekler: Muhammed, Deniz Dİlmen, Duarte, Lucas Lima, Batuhan, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


FK Rigas: Steinbors, Jatta (Stuglis dk. 81 ?), Jagodinskis, Lipuscek, Saric, Panic (Varslavans dk. 81 ?), Friesenblchler (Zjuzins dk. 65), Vlalukin, Mares, Bill ? (Rakels dk. 32), Ilic


Yedekler: Cerniauskas Nerugalskas, Sorokins, Maksimenko, Emerson, Dubra, Zaleiko


Teknik Direktör: Viktors Morozs


Goller: Deniz Türüç (dk. 11), Okaka (dk. 45 ve 72) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Jatta (FK Rigas), Okaka (Başakşehir)

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