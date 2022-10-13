UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - FK Rigas: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4.
hafta maçında Medipol Başakşehir, FK Rigas'ı ağırladı. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Hasan Ali'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Okaka'nın sert şutunda topu kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.
72. dakikada sağ kanatta topu alan Traore'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Steinbors oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Ndayishimiye dk. 73), Berkay Özcan (Ömer Ali dk. 73), Deniz Türüç (Chouiar dk. 62), Serdar Gürler (Traore dk. 62), Aleksic, Okaka (Szysz dk. 82 ?)
Yedekler: Muhammed, Deniz Dİlmen, Duarte, Lucas Lima, Batuhan, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
FK Rigas: Steinbors, Jatta (Stuglis dk. 81 ?), Jagodinskis, Lipuscek, Saric, Panic (Varslavans dk. 81 ?), Friesenblchler (Zjuzins dk. 65), Vlalukin, Mares, Bill ? (Rakels dk. 32), Ilic
Yedekler: Cerniauskas Nerugalskas, Sorokins, Maksimenko, Emerson, Dubra, Zaleiko
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Goller: Deniz Türüç (dk. 11), Okaka (dk. 45 ve 72) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Jatta (FK Rigas), Okaka (Başakşehir)