UEFA Avrupa Konferans Ligi: Petrocub: 0 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Ön Eleme ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Meira meşin yuvarlağı kurtardı.

74. dakikada altıpasa yakın bir noktada topla buluşan Sandu'nun şutu savunmadan geri döndü.

90+3. dakikada hızla ceza sahasına giren Ahmet, Ndzomo tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Yatabare'nin şutunda kaleci Meira köşe giden topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard , Aurelien Drouet, Frederic Haquette

Petrocub Hincesti: Meira, Potirniche, Efros (Ndzomo dk. 58), Jardan, Revenco, Iosipoi (Sandu dk. 72), Bogaciuc (Turcan dk. 72), Ambros (Bejan dk. 86 ?), Douanla (Gulceac dk. 58), Mihail Platica, Sergiu Platica

Yedekler: Igor Mostovei, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi

Teknik Direktör: Lilian Popescu

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie (Jorge Felix dk. 80), Hakan Arslan, Fajr (Ziya Erdal dk. 90?), Sefa (Yatabare dk. 55), Henrique (Koray Altınay dk. 90 ?) Kayode (Leke James dk. 80)

Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Jardan, Platica, Bogaciuc, Ndzomo (Petrocub), Sefa Yılmaz, Fajr (Sivasspor)