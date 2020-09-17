İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Lig: Neftçi Bakü: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Babel'in pasında defansın arkasına sarkan Ömer'in topla berabere ceza sahası içine girip sol taraftan yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı kornere çeldi.


15. dakikada Babel'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Mammadov, kornere çeldi.


19. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


37. dakikada Ibara'nın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


43. dakikada Lawal'ın sol taraftan cezası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.



Stat: Bakü Olimpiyat


Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart


Neftçi Bakü: Aqil Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mamadou Kane, Emin Makhmudov, Nariman Jahan, Alaskarov, Prince Ibara, Yusuf Lawal


Yedekler: Ibrahimov, Amirli, Rener Pavao, Abbasov, Yusifli, Bougrine,Thallyson Augusto


Teknik Direktör: Fizuli Mammadov


Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne


Yedekler: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Arda Turan, Sofiane Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Mbaye Diagne (dk. 19) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ibara, Alaskarov (Neftçi Bakü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.