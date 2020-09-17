UEFA Avrupa Lig: Neftçi Bakü: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2.
Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Babel'in pasında defansın arkasına sarkan Ömer'in topla berabere ceza sahası içine girip sol taraftan yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Babel'in kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Mammadov, kornere çeldi.
19. dakikada Linnes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
37. dakikada Ibara'nın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
43. dakikada Lawal'ın sol taraftan cezası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart
Neftçi Bakü: Aqil Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Mamadou Kane, Emin Makhmudov, Nariman Jahan, Alaskarov, Prince Ibara, Yusuf Lawal
Yedekler: Ibrahimov, Amirli, Rener Pavao, Abbasov, Yusifli, Bougrine,Thallyson Augusto
Teknik Direktör: Fizuli Mammadov
Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne
Yedekler: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Arda Turan, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Mbaye Diagne (dk. 19) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ibara, Alaskarov (Neftçi Bakü)