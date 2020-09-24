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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu: Rosenborg: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3.

Eleme Turu'nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Hedenstad'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Islamovic'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.


26. dakikada Bareiro'nun pasında topla buluşan Efecan sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.


45. dakikada ceza saha sol çaprazdan Bakasetas'ın yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.



Stat: Lerkendal


Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen


Rosenborg: Hansen, Pa Konate, Eyjolfsson, Hedenstad, Reginiussen, Konradsen, Zachariassen, Skjelbred, Carlo Holse, Adegbenro, Islamovic


Yedekler: Lund, Reitan, Hovland, Ceide, Tagseth, Helland, Borven


Teknik Direktör: Age Hareide


Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran, Tzavellas, Bakasetas, Efecan Karaca, Fatih Aksoy, Davidson, Salih Uçan, Bareiro


Yedekler: Ufuk Ceylan, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Babacar, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sarı kartlar: Reginiussen, Zachariassen (Rosenborg)

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