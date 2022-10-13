UEFA Avrupa Ligi: AEK Larnaca: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun 4.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ kanattan Pedro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda'nın şutunu kaleci Piric kornere çeldi.
16. dakikada sol kanattan Alioski‘nin kale önüne doğru yerden pasında Pedro topu ağlara gönderdi. 0-1
36. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında altıpas noktası üzerinde Serdar Aziz'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
Stat: AEK Arena
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka , Adam Kupsik
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo, Ledes, Mamas, Sanjurjo, Faraj, Altman, Trickovski
Yedekler: Gordic, Toumbas, Gonzalez, Englezou, Christoforou, Riera, Naoum, Lopes, Olatunji, Andreou
Teknik Direktör: Jose Luis Oltra
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Alioski, Arda, Rossi, Pedro
Yedekler: Osman Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Crespo, Emre Mor, Valencia, Batshuayi
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Gol: Pedro (dk. 16) Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Garcia, Mamas (AEK Larnaca), Arda Güler, Lincoln (Fenerbahçe)