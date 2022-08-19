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UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı.

Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Fitz'in vuruşu üstten auta gitti.


50. dakikada sağ kanattan Alioski'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşu dışarı çıktı.


83. dakikada Galvao, Rossi'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


89. dakikada ceza sahası içinde Rossi'nin şutu savunmadan sekti. Dönen topla buluşan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Viola Park


Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn


Austria Wien: Früchtl, Galvao, Huskovic (Jukic dk. 46), Mühl, Wustinger (Tabakovic dk. 23, Handl dk. 85 ?), Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz (Can Keleş dk. 75), Martins, Koumetio


Yedekler: Lukas Wedl, Mirko Kos, Georg Teigl, James Holland, Marco Djuricin, Manuel Polster, Romeo Vucic, Dario Kreiker


Teknik Direktör: Manfred Schmid


Fenerbahçe: Altay, Lemos (Henrique dk. 75), Szalai, Peres, Alioski (Novak dk. 79), İsmail (Arao dk. 79), Crespo (Zajc dk. 60), Ferdi, Rossi, King (Lincoln dk. 59), Serdar Dursun


Yedekler: Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Goller: King (dk. 8), Serdar Dursun (dk. 89) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Galvao (dk. 83) (Austria Wien)


Sarı kartlar: Galvao (Austria Wien), Alioski, İsmail (Fenerbahçe)

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