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UEFA Avrupa Ligi: B. Mönchengladbach: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Neuhaus'un çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.


17. dakikada ceza sahası dışından Zakaria'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.


33. dakikada sağ kanattan Stefan Lainer'in pasında kale önünde bomboş durumda Marcus Thuram'ın şutu filelerle buluştu. 1-0


38. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Topal'ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.


44. dakikada Clichy'nin pasında İrfan Can'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan vuruşunda kalecinin de hatasında top ağlara gitti. 1-1



Stat: Borussia Park


Hakemler: Jose Martinez, Raul Cabanero, Inigo Prieto


Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer, Nico Elvedi, Oscar Wendt, Matthias Ginter, Stefan Lainer, Christoph Kramer, Denis Zakaria, Florian Neuhaus, Patrick Herrmann, Marcus Thuram, Breel Embolo


Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael, Lars Stindl, Alassane Plea


Teknik Direktör: Marco Rose


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Aleksic, Elia, Edin Visca, Crivelli


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Demba Ba, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44) (Medipol Başakşehir)

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