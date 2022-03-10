İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay'ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.


39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.


42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay'ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.



Stat: Camp Nou


Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu


Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric, Alba, Pedri, Nico, De Jong, Traore, Memphis Depay, Ferran


Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite, Luuk de Jong, Aubameyang


Teknik Direktör: Xavi


Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Babel, Kerem, Mustafa Muhammed


Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Gomis, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Sarı kartlar: Depay (Barcelona), Berkan Kutlu (Galatasaray)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.