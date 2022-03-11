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UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada son çizgiye inen Traore'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba'nın şutu yandan dışarı çıktı.


75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Camp Nou


Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu


Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric, Alba, Pedri, Nico, De Jong, Traore (Luuk de Jong dk. 80 ?), Memphis Depay (Aubameyang dk. 61), Ferran


Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite


Teknik Direktör: Xavi


Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli (Cicaldau dk. 79), Babel (Emre Kılınç dk. 68), Kerem (Barış Alper dk. 90+2 ?), Mustafa Muhammed (Gomis dk. 68)


Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Sarı kartlar: Depay, Alba (Barcelona), Berkan Kutlu, Taylan (Galatasaray)

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