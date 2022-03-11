UEFA Avrupa Ligi: Barcelona: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada son çizgiye inen Traore'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba'nın şutu yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Camp Nou

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric, Alba, Pedri, Nico, De Jong, Traore (Luuk de Jong dk. 80 ?), Memphis Depay (Aubameyang dk. 61), Ferran

Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite

Teknik Direktör: Xavi

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli (Cicaldau dk. 79), Babel (Emre Kılınç dk. 68), Kerem (Barış Alper dk. 90+2 ?), Mustafa Muhammed (Gomis dk. 68)

Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Sarı kartlar: Depay, Alba (Barcelona), Berkan Kutlu, Taylan (Galatasaray)