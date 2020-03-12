UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag’ı ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.
9. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.
30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba
Yedekler: Volkan, Mehmet, Gulbrandsen, Ponck, Uğur, Azabuike, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
FC Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk, Santos
Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Fischer, Thomsen, Bartolec, Oviedo, Kaufmann
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Sarı kartlar: İrfan (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag)