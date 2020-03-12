İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 1 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag’ı ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırladı. Turuncu-lacivertliler müsabakayı Visca'nın penaltı golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


76. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem William Collum penaltı noktasını gösterdi.


88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Fatih Terim


Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie


Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Gulbrandsen dk. 85 ?), İrfan, Aleksic, Visca (Azabuike dk. 90+1 ?), Crivelli (Robinho dk. 74), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur


Teknik Direktör: Okan Buruk


FC Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel (Bartolec dk. 89 ?), Zeca, Stage, Daramy (Kaufmann dk. 62), Falk, Santos (Fischer dk. 82 ?)


Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo


Teknik Direktör: Stale Solbakken


Gol: Visca (dk. 88 pen.) (Başakşehir)


Sarı kartlar: İrfan, Crivelli, Azabuike (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.