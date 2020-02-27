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UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 4 - Sporting Lizbon: 1 (Maç sonucu)

1 mağlup olan Başakşehir, sahasında 4-1 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın şutunu kaleci Maximiano kurtardı. Dönen topa bir kez daha vuran Demba Ba'nın şutunda Maximiano bir kez daha gole izin vermedi.


68. dakikada sol tarafta Acuna'nın ceza sahası içine açtığı ortada Vietto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


117. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caiçara savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Lahoz penaltı noktasını gösterdi.


119. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1




Stat: Fatih Terim


Hakemler: Antonio Lahoz, Pau Devis, Roberto Palomar


Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike (Berkay dk. 77), Aleksic, İrfan Can (Robinho dk. 89), Edin Viscax (Ponck dk. 120 ?), Elia (Gulbrandsen dk. 85 ?), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Mahmut, Uğur,


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sporting Lizbon: Maximiano, Tiago Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel (Henrique dk. 107 ?), Jovane Cabral (Doumbia dk. 73), Bolasie (Plata dk. 60), Sporar


Yedekler: Sousa, Rosier, Borja, Mendes


Teknik Direktör: Emanuel Ferro


Goller: Skrtel (dk. 31), Aleksic (dk. 45), Visca (dk. 90+2 ve 119 pen.) (Başakşehir), Vietto (dk. 68) (Sporting Lizbon)


Sarı kartlar: Okan Buruk (TD), Aleksic, Clichy, Epureanu, İrfan (Başakşehir), Wendel, Viett, Platao (Sporting Lizbon)

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