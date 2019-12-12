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UEFA Avrupa Ligi: Basel: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Pululu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.


15. dakikada sol kanattan Abdurrahim Dursun'un içeri çevirdiği topa arka direkte Avdijaj'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Omlin kornere çeldi.


15. dakikada sağ köşeden Abdulkadir'in kullandığı kullandığı kornerde Doğan Erdoğan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Omlin'i müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.


16. dakikada sağ köşeden Abdulkadir'in kullandığı kornerde Serkan Asan'ın dokunuşunda meşin yuvarlağı Basel savunması çizgi üzerinden çıkardı.


21. dakikada Zuffi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cabral kafa vuruşunu yaptı. Erce'nin çıkardığı topa altıpas içinden Widmer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Saint Jakob Park


Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov


Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu, Zuffi, Cabral


Yedekler: Nikolic, Bergström, Campo, Okafor, Riveros, Zhegrova, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Marcel Koller


Trabzonspor: Erce, Serka Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Onazi, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Ekuban


Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Campi, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Muhammet Akpınar


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Widmer (dk. 21) (Basel)


Sarı kart: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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