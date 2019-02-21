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UEFA Avrupa Ligi: Benfica: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Pizzi'nin kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarı çıktı.


7. dakikada Benfica'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Pizzi'nin pasıyla altıpas önünde topla buluşan Franco Cervi'nin vuruşu yandan dışarı gitti.


44. dakikada sol kanattan Felix'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Pizzi'nin vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.



Stat: Estadio da Luz


Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe


Benfica: Vlachodimos, Ferro, Dias, Almeida, Grimaldo, Pizzi, Cervi, Luis, Fernandes, Seferovic, Felix


Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Rafa Silva, Appelt, Zivkovic, Samaris, Goncalves


Teknik Direktör: Bruno Lage


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne


Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Emre Akbaba, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sarı kart: Marcao (Galatasaray)

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