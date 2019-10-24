UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Braga: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3.
maçında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında ceza sahası içinde Güven'in kafa vuruşunda top savunmadan Boyd'un önüne sekti. Boyd'un aşırtma vuruşu direkten oyun alanı içine döndü.
9. dakikada Güven'in ceza sahası içine girip çevirdiği topla buluşan Rebocho'nun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Galeno'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Ricardo Horta'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
38. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topla buluşan Paulinho'nun ceza sahası içine bıraktığı topla buluşan Galeno'nun şutunu Karius kurtardı. Kariustan dönen topu Horta ağlara gönderdi. 0-1
44. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top direğe çarpıp auta çıktı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Jose Hernandez, Teodoro Magan, Raul Martinez
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
Yedekler: Utku, Umut, Erdoğan, Atiba, Lens, Kartal, Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
Yedekler: Eduardo, Wilson Eduardo, Agbo, Diogo Viana, Wallace, Fonte, Francisco
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Gol: Ricardo Horta (dk. 38) (Braga)
Sarı kartlar: Sequeira (Braga), Roco (Beşiktaş)