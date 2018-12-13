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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Malmö: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde İsveç ekibi Malmö ile mücadele ediyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Vagner pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'de kaldı.


9. dakikada Adem Ljajic'in sağ kanattan yerden pasında arka direkte bulunan Necip'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Vagner Love'ın vuruşunda da meşin yuvarlak yine direkten oyun alanına geri geldi.


23. dakikada Soren Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut üst direğinden üzerinden az farkla çıktı.


30. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Rosenberg'in vuruşu sırasında Vida'ya araya girdi ve topu tehlike bölgeden uzaklaştırdı.


30. dakikada Adem Ljajic'in orta sahadan uzun pasında defans arkasında sarkan Mustafa Pektemek'in ceza sahasına sol taraftan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıı gitti.


36. dakikada Traustason'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Bengtsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışa gitti.



Stat: Vodafone


Hakemler: Luca Banti, Daniele Doveri, Maurizio Mariani


Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Adem Ljajic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love


Yedekler: Tolga, Fatih Aksoy, Erdem Seçgin, Kartal Yılmaz, Gökhan Töre, Cyle Töre


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Lewicki, Bachirou, Rieks, Traustason, Rosenberg, Antonsson


Yedekler: Viitala, Larsson, Strandberg, Molins, Christiansen, Gall, Brorsson


Teknik Direktör: Uwe Rösler

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