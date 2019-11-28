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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Slovan Bratislava: 1 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5.

hafta maçında sahasında Slovan Bratislava'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Slovak ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Boyd'un sağdan yaptığı ortada Roco'nun indirdiği topu Umut'tan önce kaleci Greif yumruklayarak uzaklaştırdı.


18. dakikada sol kanattan atağa kalkan Pedro Rebocho ceza sahası içine ortaladı. Zor pozisyonda yükselen Diaby kafayı vurdu ancak top dışarı çıktı.


29. dakikada Caner'in soldan yaptığı sert ortada savunmadan seken topu Oğuzhan tamamlamak istedi ancak yıldız oyuncu istediği vuruşu yapamadı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.


35. dakikada De Marco'nun soldan yaptığı ortada Pedro Rebocho'nun ıskaladığı top Erik Daniel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


44. dakikada Erik Daniel'in pasında savunmanın arkasına sarkan Sporar kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo


Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Diaby, Caner, Umut Nayir


Yedekler: Utku, Gökhan, Erdoğan Kaya, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, N'Koudou, Güven Yalçın


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Slovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, De Marco, Kamps, Holman, Rabiu, Khadfi, Erik Daniel, Sporar


Yedekler: Sulla, Sukhotsky, Nono, Ljubicic, Drazic, Ratao, Cavric


Teknik Direktör: Jan Kozak


Gol: Erik Daniel (dk. 35) (Slovan Bratislava)


Sarı kart: Kamps (Slovan Bratislava)

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