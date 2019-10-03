UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton’ı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada orta sahada topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleyi cepheden gören noktada vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Jimenez'in ortasında ceza sahası içinde Vida'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada Caner'in ortasında Umut'un pasını alan Adem Ljajic'in topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.
34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyondaki Caner'in şutu kaleyi bulmadı.
42. dakikada kullanılan korner atışında Necip'in vuruşunda top Wolwes savunmasına çarpıp direğe takıldı. Direkten dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak top kornere çıktı.
43. dakikada Caner'in ortasında Umut'un vuruşunda savunma araya girdi ve top kaleci Patricio'da kaldı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Lens, Caner, Adem Ljajic, Güven Yalçın ? (Umut dk. 27 ?)
Yedekler: Utku, Enzo, Oğuzhan, Atiba, Gökhan Gönül, Boyd
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Neves, Moutinho, Jonny, Doherty, Neto, Gibbs-Whit, Jimenez
Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Cutrone, Vinagre, Dendoncker, Traore
Teknik Direktör: Nuno Santo
Sarı kart: Dorukhan (Beşiktaş)