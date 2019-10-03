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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton’ı konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Caner'in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Patricio'nun kucağında kaldı.


55. dakikada sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta Moutinho'nun ön direğe yaptığı ortaya yükselen Jimenez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


67. dakikada Saiss'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Karius topu yumrukladı.


68. dakikada Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşu auta çıktı.


83. dakikada gelişen Wolverhampton atağında savunma arkasında topla buluşan Cutrone'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.


90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı kapan Boly yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch


Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan (Oğuzhan dk. 79 ?), Lens (Gökhan Gönül dk. 84 ?), Caner, Adem Ljajic, Güven Yalçın ? (Umut dk. 27 ?)


Yedekler: Utku, Enzo, Atiba, Boyd


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Neves, Moutinho, Jonny, Doherty, Neto (Traore dk. 46), Gibbs-Whit (Dendoncker dk. 62), Jimenez (Cutrone dk. 79)


Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Vinagre


Teknik Direktör: Nuno Santo


Gol: Boly (dk. 90+3) (Wolverhampton)


Sarı kartlar: Dorukhan, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Jonny (Wolverhampton)

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