UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Braga: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3.
maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı ağırladı. Konuk takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahasına atılan uzun topta buluşan Galeno'nun şutu direkten oyun alanı içine döndü.
53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais'in şutunu Karius kornere çeldi.
70. dakikada Caner'in sol taraftan ortasında ceza sahasında Umut'un kafa vuruşunda ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic, Palhinha'nın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Jose Hernandez penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada beyaz noktanın başına Ljajic'in şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
77. dakikada Paulinho'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilson Eduardo'nun şutunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.
80. dakikada sağ kanatta hızlı atağa çıkan Galeno'nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Wilson Eduardo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Jose Hernandez, Teodoro Magan, Raul Martinez
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip (Umut dk. 67), Elneny, Oğuzhan (Kartal dk. 61), Ljajic, Caner, Boyd (Erdem dk. 84 ?), Güven
Yedekler: Utku, Erdoğan, Atiba, Lens
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta (Wilson Eduardo dk. 75), Novais (Agbo dk. 75), Paulinho (Fonte dk. 83 ?), Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
Yedekler: Eduardo, Diogo Viana, Wallace, Francisco
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Ricardo Horta (dk. 38), Wilson Eduardo (dk. 80) (Braga), Umut (dk. 70) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sequeira, Esgaio, Eduardo, Agbo (Braga), Roco, Boyd (Beşiktaş)