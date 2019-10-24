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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Braga: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3.

maçında Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'yı ağırladı. Konuk takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahasına atılan uzun topta buluşan Galeno'nun şutu direkten oyun alanı içine döndü.


53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais'in şutunu Karius kornere çeldi.


70. dakikada Caner'in sol taraftan ortasında ceza sahasında Umut'un kafa vuruşunda ağlarla buluştu. 1-1


72. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic, Palhinha'nın müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem Jose Hernandez penaltı noktasını gösterdi.


74. dakikada beyaz noktanın başına Ljajic'in şutunda top direğe çarparak auta çıktı.


77. dakikada Paulinho'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilson Eduardo'nun şutunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.


80. dakikada sağ kanatta hızlı atağa çıkan Galeno'nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Wilson Eduardo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Jose Hernandez, Teodoro Magan, Raul Martinez


Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip (Umut dk. 67), Elneny, Oğuzhan (Kartal dk. 61), Ljajic, Caner, Boyd (Erdem dk. 84 ?), Güven


Yedekler: Utku, Erdoğan, Atiba, Lens


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta (Wilson Eduardo dk. 75), Novais (Agbo dk. 75), Paulinho (Fonte dk. 83 ?), Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno


Yedekler: Eduardo, Diogo Viana, Wallace, Francisco


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Goller: Ricardo Horta (dk. 38), Wilson Eduardo (dk. 80) (Braga), Umut (dk. 70) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Sequeira, Esgaio, Eduardo, Agbo (Braga), Roco, Boyd (Beşiktaş)

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