İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş : 1- Rio Ave: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3.

Ön Eleme turunda sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Adem Ljajic'in ters taraftan uzun pasını alan Necip'in, sağ kanattan ortasında arka direkte Güven Yalçın kafa ile tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 1-0


34. dakikada rakibine pres yapan Dorukhan, topu Güven'e kazandırdı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dorukhan'ın vuruşunda kaleciye çarpan top direkten döndü.


39. dakikada savunmadan atılan uzun topta, Moreira pasını yayda bulunan Mane'ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Utku kolay kontrol etti.


42. dakikada Lens'in sağ kanattan açtığı ortaya Güven vurdu top kaleci Kieszek'ten döndü. Dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel , Rafael Foltyn


Beşiktaş: Utku, Necip, Weilinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Boyd, Adem Ljajic, Güven Yalçın


Yedekler: Ersin, Vida, Mensah, Gökhan Töre, Kartal Kayra, Hasic, Larin


Teknik Sorumlu: Murat Şahin


Rio Ave: Pawel Kieszek, Pinto, Borrvkovic, Aderlan Santos, Matheus Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Carlos Mane, Geraldes, Brono Moreira


Yedekler: Viera, Nelson Monte, Amaral, Gabrielzinho, Jambor, Diego Lopes, Meshino


Teknik Direktör: Mario Silva


Gol: Güven Yalçın (dk. 15) (Beşiktaş)


Sarı kart: Oğuzhan (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.