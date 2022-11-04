UEFA Avrupa Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı ve adını son 16’ya yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun son maçında Fenerbahçe, Polonya deplasmanında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubu namağlup lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Arao'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Buschan ile karşı karşıya kalan Valencia'nın şutunda Buschan gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışından Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Buschan güçlükle çeldi.
84. dakikada Alioski'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin şutu yandan auta çıktı.
Stat: Cracovia
Hakemler: Duje Strukan, Alen Jaksic, Bojan Zobenica
Dinamo Kiev: Buschan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko (Syrota dk. 70), Sydorchuk, Shepeliev (Garmash dk. 46), Tsygankov (Diallo dk. 86 ?), Buyalskiy (Karavaev dk. 70), Vanat, Besedin (Karaiev dk. 46)
Yedekler: Neshcheret, Ignatenko, Kedziora, Parris, Andriyevskiy, Kravchenko
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao (Zajc dk. 73), Arda Gülerx (İrfan Can dk. 64), Valencia (Emre Mor dk. 64), Lincoln (Alioski dk. 79) Batshuayi (Pedro dk. 64)
Yedekler: Ertuğrul, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Arda Güler (dk. 23), Arao (dk. 45+2) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Zabarnyi (dk. 69) (Dinamo Kiev)
Sarı kartlar: Garmash (Dinamo Kiev), Szalai, Emre Mor (Fenerbahçe)