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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.

hafta maçında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jailson'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.


29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ademi'nin düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.


32. dakikada sağ taraftan Isla'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Frey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


43. dakikada sol taraftan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Benzia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel


Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Barış Alıcı, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey


Yedekler: Erten, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Reyes, Slimani, Yiğithan


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Catherine, Emir Dilaver, Rahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic, Orsic, Gavranovic


Yedekler: Zagorac, Situm, Petkovic, Leovac, Sunjic, Peric, Kadzior


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


Sarı kartlar: Frey, Isla (Fenerbahçe) Ademi, Rahmani (Dinamo Zagreb)

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