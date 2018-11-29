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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.

hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada sol kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada ön direkte Frey'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.


74. dakikada Gojak'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Petkovic'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.


77. dakikada sol çaprazdan Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


87. dakikada Ademi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Stojanovic'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel


Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Barış Alıcı, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey


Yedekler: Erten, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Reyes, Slimani, Yiğithan


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Catherine, Emir Dilaver, Rahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic (Kadzior dk. 90+1 ?), Orsic (Sunjic dk. 64), Gavranovic (Petkovic dk. 62)


Yedekler: Zagorac, Situm, Leovac, Peric


Teknik Direktör: Nenad Bjelica


Sarı kartlar: Frey, Isla, Neustadter, Eljif (Fenerbahçe) Ademi, Rahmani, Sunjic (Dinamo Zagreb)

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