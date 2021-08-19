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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - Helsinki: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya ekibi Helsinki’yi konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk ediyor. Mücadelede ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahasına giren Zajc, müsait pozisyondaki Osayi'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.


19. dakikada Sosa'nın indirdiği top Luis Gustavo'da kaldı. Bu futbolcu şansını uzaktan denedi ancak kaleci Tannander meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etmeyi başardı.


22. dakikada Sparv'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Serdar Aziz'in indirdiği top Jair'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sosa, arka direkteki Mesut Özil'i gördü. Bu futbolcunun gelişine plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.


31. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Novak, müsait pozisyondaki Zajc'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisinden şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zacrani, Aurelien Berthomieu


Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Osayi, Gustavo, Sosa, Novak, İrfan Can, Mesut, Zajc


Yedekler: Ertuğrul, Berke, Ferdi, Muhammed, Arda, Nazım


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Valencic, Roope Riski


Yedekler: Keto Hugo, Dahlström, Benissan, Browne, Olusanya, Niemela, Vaananen, Peltola


Teknik Direktör: Toni Koskela


Sarı kartlar: Ascensao (Yrd. Antrenör), Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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