UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - AEK Larnaca: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3.
haftasında Fenerbahçe evinde Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Lincoln'ün ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta kaleci Piric meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric'te kaldı.
17. dakikada Lincoln'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Diego Rossi'nin sol taraftan ceza sahası içine girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Piric kurtardı.
26. dakikada Diego Rossi'nin pasında defansın arkasına iyi sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren İsmail Yüksek'in ara pasında defansın arkasına sarkan Emre Mor'un sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda kaleci Piric meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Ülker
Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Harry Lennard
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksel, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln, Diego Rossi, Michy Batshuayi
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc
Teknik Direktör: Jorge Jesus
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Oier Sanjurjo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes,
Yedekler: Gordic, Toumpas, Gonzalez, Trickovski, Pons, Olatunji, Englezou, Kypros, Naoum, Andreou
Teknik Direktör: Jose Luis Oltra
Gol: Michy Batshuayi (dk. 26) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel, Lincoln (Fenerbahçe), Oier Sanjurjo, Faraj, Altman (AEK Larnaca)