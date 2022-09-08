UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai'nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Gustavo Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti.
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski'nin yerden şutunda kaleci Buschchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Ülker
Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Joshua King, Joan Pedro
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Emre Mor, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, Garmash
Yedekler: Boyko, Ihnatenko, Anton Bol, Shepeliev, Parris, Yatsyk, Andriyevskiy, Karavaev, Tymchyk, Tsarenko
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Gol: Gustavo (dk. 35) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Garmash (Dinamo Kiev)