İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borre'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.


10. dakikada sol taraftan Kostic'in içeri çevirdiği topa arka direkte Kamada'nın gelişine vuruşunu kaleci Berke kurtardı.


29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borre'nin pasında penaltı noktası yakınlarında Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


42. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can'ın yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic


Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sangare, Zajc, Sosa, Novak, İrfan Can Kahveci, Berisha, Pelkas


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Meyer, Rossi, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Tisserand, Fatih Şanlıtürk, Arda Okan Kurtulan


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'dicka, Tuta, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Kameda, Hauge, Borre


Yedekler: Ramaj, Ilsanker, Hrustic, Lammers, Hinteregger, Rode, Toure, Da Costa, Lenz, Barkok, Durm, Paciencia


Teknik Direktör: Oliver Glasner


Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Pelkas (Fenerbahçe)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.