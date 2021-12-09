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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Eintracht Frankfurt: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Trapp'ta kaldı.


65. dakikada Berisha'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Trapp'ta kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic


Fenerbahçe: Berke Özer, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Sangare, Zajc (Meyer dk. 76), Sosa (Gustavo dk. 72), Novak (Osayi- Samuel dk. 72), İrfan Can Kahveci (Rossi dk. 76), Berisha, Pelkas (Muhammed Gümüşkaya dk. 81 ?)


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Tisserand, Fatih Şanlıtürk, Arda Okan Kurtulan


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Eintracht Frankfurt: Trapp, Hasebe, N'dicka, Tuta, Chandler (Da Costa dk. 69), Jakic (Rode dk. 69), Sow (Hrustic dk. 78), Kostic, Kameda, Hauge (Lammers dk. 69), Borre (Pacienca dk. 60)


Yedekler: Ramaj, Ilsanker, Hinteregger, Toure, Lenz, Barkok, Durm


Teknik Direktör: Oliver Glasner


Goller: Sow (dk. 29) (Eintracht Frankfurt), Berisha (dk. 42) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Pelkas, Sosa (Fenerbahçe), Chandler, N'dicka, Paciencia (Eintracht Frankfurt)

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