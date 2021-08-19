UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Helsinki: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Fenerbahçe, Helsinki'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini genç oyuncusu Muhammed'in uzaktan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Osayi sağdan çalımlarla ceza sahasına girerek penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda savunmadan O'Shaughnessy son anda topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Muhammed 2 rakibinin arasından sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, üst direğe de çarpan top filelere gitti. 1-0

88. dakikada sağ kanattan bindiren Benissan ceza sahası içinde hareketlenen Browne'yi düşündü ve bekletmeden ortasını yaptı. Bu pozisyonda Altay iyi yer tutarak topu kontrol etti.

90+1. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed uzaktan şansını denedi ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zacrani, Aurelien Berthomieu

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar, Szalai, Osayi (Nazım dk. 62), Gustavo, Sosa, Novak (Arda dk. 67), İrfan Can (Ferdi dk. 55), Mesut (Muhammed dk. 62), Zajc

Yedekler: Ertuğrul, Berke

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Peltola dk. 86 ?), Hostikka (Benissan dk. 81 ?), Sparv (Vaananen dk. 81 ?), Jair, Riku Riski (Browne dk. 64), Valencic (Olusanya dk. 87 ?), Roope Riski

Yedekler: Keto Hugo, Dahlström, Browne, Niemela

Teknik Direktör: Toni Koskela

Gol: Muhammed (dk. 65) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ascensao (Yrd. Antrenör), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Murillo, Browne (Helsinki)