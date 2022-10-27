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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Rennes: 3 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5.

haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Terrier'in içeri çevirdiği topa ön direkte Gouri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


10. dakikada Gouiri'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Majer'in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Simovic, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


16. dakikada Gouiri'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Terrier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara ağlarla buluştu. 0-2


25. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında dar açıdan Osayi-samuel'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topa sahip olan Bourigeaud'un kale önüne pasında Gouiri, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3


42. dakikada sağ kanatta dar açıdan İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Valencia kafayla topu ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Ülker


Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Arao, Osayi- Samuel, İrfan Can Kahveci, Crespo, Lincoln, Pedro, Valencia


Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Batshuayi, Zajc, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer


Yedekler: Doğan Alemdar, Salin, Kalimuendo-muinga, Sulemana, Doku, Wooh, Belocian, Assignon, Meling, Abline, Guela Doue, Desire Doue


Teknik Direktör: Bruno Genesio


Goller: Gouiri (dk. 5 ve 30), Terrier (dk. 16) (Rennes), Valencia (dk. 42) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Arao, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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