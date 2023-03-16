UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Miha Zajc'ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
13. dakikada Ivan Rakitic'in ceza yayı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
32. dakikada ceza yayı sağından İsmail Yüksek'in uzak köşeye aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marko Dmitrovic'te kaldı.
38. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Alex Telles'in eline çarptı. Hakem Michael Oliver ilk olarak pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Marko Dmitrovic'in sağından ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Ülker
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Jayden Oosterwolde, Arda Güler, Michy Batshuayi (Joshua King dk. 19), Enner Valencia
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sevilla: Marko Dmitrovic, Nemanja Gudelj, Loic Bade, Alex Telles, Gonzalo Montiel, Fernando, Ivan Rakitic, Marcos Acuna, Oliver Torres, Rafa Mir, Youssef En-Nesyri
Yedekler: Bono, Suso, Joan Jordan, Jesus Navas, Erik Lamela, Bryan Gil, Alberto, Manuel Bueno, Lucas Ocampos
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Gol: Enner Valencia (dk. 41 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Loic Bade (Sevilla)